Месси назвал причину своей неудачной игры в прошлом сезоне

Нападающий ПСЖ Лионель Месси высказался о том, как изменилась его игра по сравнению с прошлым сезоном.

"Я чувствую себя хорошо, я чувствую себя не так, как в прошлом году. Я знал, что так и будет. Я уже говорил это раньше. У меня был плохой период, я не мог найти себя.

В этом году все по-другому. Я приехал с другим настроем, более приспособленным к клубу, раздевалке, партнерам по команде, игре.

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Честно говоря, я чувствую себя очень хорошо. Я снова получаю удовольствие", – сказал Месси в интервью TyC Sports.

В текущем сезоне на счету аргентинца 4 гола и 7 ассистов в 8 матчах Лиги 1.