Дани Алвес сравнил между собой Месси и Роналду

Экс-защитник Барселоны Дани Алвес высказался о форварде Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

"Я люблю Криштиану. Теперь, когда мы больше не в Барсе и Реале, кажется, я могу это говорить, потому что всегда казалось, что не могу. Криштиану для всех нас отличный пример того, что можно сделать.

Криштиану – пример для всех в том, что при упорной работе можно конкурировать с лучшими. Я очень уважаю его, и у меня была возможность сказать ему об этом.

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Из-за соперничества было время, когда я подходил поприветствовать его, а он меня не приветствовал.

Но как я могу не уважать парня, который добился всего, основываясь на упорном труде и вкладывая в это сердце и душу? Я отождествляю себя с ним, потому что все, что я делал в своей жизни, было основано на этом.

Если сравнивать, то как игрок я ближе к Криштиану, чем к Лео, из-за работы, а не из-за таланта. Ведь Лео – прирожденный талант. Он родился с талантом играть в футбол и находится в другом мире, которого может достичь только он", – сказал Алвес в интервью Marca.

Напомним, что с 2008 до 2016 года Дани и Лионель играли вместе в составе Барселоны, завоевав вместе 23 трофея.