Витинья сравнил между собой Месси и Роналду

Хавбек ПСЖ и сборной Португалии Витинья сравнил нападающих Лионеля Мессии Криштиану Роналду.

"У них гораздо больше общего, чем различий. И у того, и у другого есть свой стиль игры и свои качества, но у них огромное число сходств. Желание всегда добиваться большего, вне зависимости от того, чего они уже достигли, – одно из них.

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Если бы у меня была хотя бы половина того, что есть у них, это было бы потрясающе! Желание продолжать забивать, делать голевые передачи, отлично играть, помогать команде... Вот что определяет их как лучших в истории, и для меня честь играть в одно время с ними, – сказал Витинья в интервью O Jogo.

В текущем сезоне на счету Роналду всего 1 гол во всех турнирах, в то время как Месси забил 4 гола и 8 ассистов в 8 матчах.