Мессі і його 39 жертв: кому та скільки забивав Лео в Лізі чемпіонів

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі напередодні вперше в своїй кар'єрі грав проти Маккабі з Хайфи і зумів відзначитися голом, який, звісно, став для нього першим в ворота цієї команди.

Таким чином Лео встановив черговий рекорд – він забивав в ЛЧ вже 39-ти різним суперникам! Він випередив за цим показником Кріштіану Роналду, в якого наразі 38 "жертв".

ISPORT згадав, кому саме забивав Мессі та наскільки багато від нього натерпілися ті чи інші суперники.

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Улюблена жертва

Лондонський Арсенал останніми роками не найчастіший гість Ліги чемпіонів, але Лео все одно встиг назабивати в їхні ворота багацько м'ячів!

Вперше аргентинець грав проти команди тоді ще Арсена Венгера в 2010 році, в Лондоні він забити не зміг (2:2), але на Камп Ноу влаштував театр одного актора і забив відразу 4 голи ворота Альмунії.

В наступному році команди знову зійшлися в плей-офф ЛЧ і знову Лео не зміг забити на виїзді, а вдома покарав суперника дублем і допоміг подолати цю стадію.

Востаннє Арсенал і Барселона зустрічалися в Лізі чемпіонів в 2016 році і тут Мессі вже зломав традицію та оформив дубль в Лондоні, а вдома додав ще один м'яч.

Інші постраждалі

Як і з Арсеналом, з Міланом Мессі також вже давно не зустрічався в ЛЧ, але досі цей клуб один з "найулюбленіших" для Лео. В сезоні-2011/12 вони зіграли 4 матчі між собою, в яких аргентинець забив три м'ячі. В наступному році Мілан в 1/8 фіналу виграв вдома 2:0, а на Камп Ноу програв 0:4 з дублем 10-го номера Барси. І на наступний рік вони знову зустрілися, цього разу Лео забивав і на виїзді (1) і вдома (2 голи).

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Ще одна команда, яка вісім разів пропускала від семиразового володаря Золотого м'яча – це суперник Шахтаря в цьому сезоні, Селтік. В 2008 році аргентинець оформив дубль в ворота "кельтів" в Шотландії, а через 5 років забив в Глазго ще раз, але Барселона тоді програла 1:2. За ту поразку Мессі помстився через 4 роки – хет-трик на Камп Ноу (матч закінчився 7:0) і дубль в Шотландії (2:0).

Два різні випадки, але 7 пропущених голів від Мессі

Манчестер Сіті встиг пропустити від аргентинця вже в футболці ПСЖ в минулому сезоні, а вперше він потривожив ворота тоді ще Джо Гарта в 2014 році. Тоді він забив по голу і вдома і на виїзді в рамках 1/8 фіналу. В 2015 році, до речі, Лео не забив в жодному з двох матчів проти Сіті, але відігрався через півтора року, коли на груповій стадії спочатку оформив хет-трик на Камп Ноу, а потім додав гол на Етіхаді, щоправда той матч Барселона програла.

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Один з матчі проти леверкузенського Байера пам'ятають дуже багато фанатів. Тоді Мессі забив п’ять м'ячів за гру! То був матч-відповідь, а в першому він також відзначився голом. В 2015 році Байер нарешті зміг не програти Барселоні, але не пропустити від чарівника – ні.

Парі Сен-Жермен

Цікаво, що немає жодного клубу в світі, проти якого Мессі грав би частіше в Лізі чемпіонів, ніж проти його нинішньої команди. За 10 матчів проти парижан Лео зумів шість разів відмітитися забитими голами.

Вперше вони зустрілися в 2013 році і тоді він через травму зіграв тільки один тайм, але цього вистачило, щоб забити гол. В матчі відповіді аргентинець вийшов рятувати свою команду від вильоту і хоча забити сам не зміг, Барселона відігралась і пройшла в півфінал.

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В сезоні-2014/15 ПСЖ та Барса спочатку зіграли на груповому етапі (обмінялися перемогами, Мессі забивав в обох матчах), а в плей-офф вже каталонці виграли обидві зустрічі, але тут Лео не забивав.

Далі був найбільший камбек в історії Ліги чемпіонів – коли "синьо-гранатові" вигравали 6:1, їхній бомбардир відмітився одним забитим м'ячем. В останньому його сезоні в Барселоні вони знову зустрілися з парижанами, в обох поєдинках Мессі забив, але це не допомогло його тодішній команді перемогти.

Топ-клуби, яким забивав Лео

Феноменальний нападник забивав майже всім найкращим командам світу. Від нього страждали МЮ та Баварія (по 4 голи), Челсі та Ювентус (по 3), Ліверпуль, Тоттенгем і навіть мадридський Реал (всі по 2 м'ячі).

Серед них варто відмітити Челсі, адже вони довгий час залишалися тими, чиї ворота аргентинець не міг розчаклувати. Петр Чех так і не пропустив від нього в складі лондонського суперклубу.

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Мессі з 2006 по 2012 рік зустрічався з "пенсіонерами" вісім разів і кожен раз йшов з поля не просто без голу, а ще й майже без перемог (1 виграний матч). Все змінилося в 2018, коли в воротах лондонців грав вже Куртуа, ось йому Ліонель забив в обох матчах, в другому зовсім оформив дубль+асист.

Український слід

Не оминула участь "жертви Мессі" і обидва українські клуби. Вперше в нашу прекрасну країну аргентинець приїхав в 17 років і в Донецьку поступився Шахтарю 0:2. Через 4 роки він повернувся і оформив дубль в ворота юного Пятова. В 2011 році Ліонель приїхав на Донбас-Арену і знову забив, єдиний і переможний гол в матчі.

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Проти Динамо аргентинець зіграв менше на один матч, але забивав він в кожному – спочатку молодий гравець відмітився в обох поєдинках групового етапу ЛЧ-2009/10, а потім уже досвідчений капітан Барси забив в поєдинку, який відбувся в 2020 році.

Повний список команд, яким забивав Мессі

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Чи є ті, кому Мессі не забивав?

Звичайно!

Жодного разу він не зміг вразити ворота мадридського Атлетико та міланського Інтера. Цікаво, що з італійцями Лео міг зіграти набагато більше, ніж чотири матчі, але через травми чи рішення тренерів пропустив ще чотири поєдинки, в яких міг пробити захист цієї команди.

Мессі пропускав матч з Інтером через травму руки / Источник: Getty Images

Крім того, не зміг Мессі пробити казанський Рубін та Удінезе, з яким, щоправда, зіграв тільки один і той не повний матч.

Але найцікавіше те, що п'ятим клубом, який ніколи не пропускав від Мессі є … Бенфіка. І саме з лісабонцями проведуть два наступні матчі парижани в Лізі чемпіонів. Себто, вже після наступного туру ми можемо побачити новину про "Мессі забив 40-ка різним суперникам в Лізі чемпіонів".