Мессі і його 39 жертв: кому та скільки забивав Лео в Лізі чемпіонів
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі напередодні вперше в своїй кар'єрі грав проти Маккабі з Хайфи і зумів відзначитися голом, який, звісно, став для нього першим в ворота цієї команди.
Таким чином Лео встановив черговий рекорд – він забивав в ЛЧ вже 39-ти різним суперникам! Він випередив за цим показником Кріштіану Роналду, в якого наразі 38 "жертв".
ISPORT згадав, кому саме забивав Мессі та наскільки багато від нього натерпілися ті чи інші суперники.
Улюблена жертва
Лондонський Арсенал останніми роками не найчастіший гість Ліги чемпіонів, але Лео все одно встиг назабивати в їхні ворота багацько м'ячів!
Вперше аргентинець грав проти команди тоді ще Арсена Венгера в 2010 році, в Лондоні він забити не зміг (2:2), але на Камп Ноу влаштував театр одного актора і забив відразу 4 голи ворота Альмунії.
В наступному році команди знову зійшлися в плей-офф ЛЧ і знову Лео не зміг забити на виїзді, а вдома покарав суперника дублем і допоміг подолати цю стадію.
Востаннє Арсенал і Барселона зустрічалися в Лізі чемпіонів в 2016 році і тут Мессі вже зломав традицію та оформив дубль в Лондоні, а вдома додав ще один м'яч.
Інші постраждалі
Як і з Арсеналом, з Міланом Мессі також вже давно не зустрічався в ЛЧ, але досі цей клуб один з "найулюбленіших" для Лео. В сезоні-2011/12 вони зіграли 4 матчі між собою, в яких аргентинець забив три м'ячі. В наступному році Мілан в 1/8 фіналу виграв вдома 2:0, а на Камп Ноу програв 0:4 з дублем 10-го номера Барси. І на наступний рік вони знову зустрілися, цього разу Лео забивав і на виїзді (1) і вдома (2 голи).
Ще одна команда, яка вісім разів пропускала від семиразового володаря Золотого м'яча – це суперник Шахтаря в цьому сезоні, Селтік. В 2008 році аргентинець оформив дубль в ворота "кельтів" в Шотландії, а через 5 років забив в Глазго ще раз, але Барселона тоді програла 1:2. За ту поразку Мессі помстився через 4 роки – хет-трик на Камп Ноу (матч закінчився 7:0) і дубль в Шотландії (2:0).
Два різні випадки, але 7 пропущених голів від Мессі
Манчестер Сіті встиг пропустити від аргентинця вже в футболці ПСЖ в минулому сезоні, а вперше він потривожив ворота тоді ще Джо Гарта в 2014 році. Тоді він забив по голу і вдома і на виїзді в рамках 1/8 фіналу. В 2015 році, до речі, Лео не забив в жодному з двох матчів проти Сіті, але відігрався через півтора року, коли на груповій стадії спочатку оформив хет-трик на Камп Ноу, а потім додав гол на Етіхаді, щоправда той матч Барселона програла.
Один з матчі проти леверкузенського Байера пам'ятають дуже багато фанатів. Тоді Мессі забив п’ять м'ячів за гру! То був матч-відповідь, а в першому він також відзначився голом. В 2015 році Байер нарешті зміг не програти Барселоні, але не пропустити від чарівника – ні.
Парі Сен-Жермен
Цікаво, що немає жодного клубу в світі, проти якого Мессі грав би частіше в Лізі чемпіонів, ніж проти його нинішньої команди. За 10 матчів проти парижан Лео зумів шість разів відмітитися забитими голами.
Вперше вони зустрілися в 2013 році і тоді він через травму зіграв тільки один тайм, але цього вистачило, щоб забити гол. В матчі відповіді аргентинець вийшов рятувати свою команду від вильоту і хоча забити сам не зміг, Барселона відігралась і пройшла в півфінал.
В сезоні-2014/15 ПСЖ та Барса спочатку зіграли на груповому етапі (обмінялися перемогами, Мессі забивав в обох матчах), а в плей-офф вже каталонці виграли обидві зустрічі, але тут Лео не забивав.
Далі був найбільший камбек в історії Ліги чемпіонів – коли "синьо-гранатові" вигравали 6:1, їхній бомбардир відмітився одним забитим м'ячем. В останньому його сезоні в Барселоні вони знову зустрілися з парижанами, в обох поєдинках Мессі забив, але це не допомогло його тодішній команді перемогти.
Топ-клуби, яким забивав Лео
Феноменальний нападник забивав майже всім найкращим командам світу. Від нього страждали МЮ та Баварія (по 4 голи), Челсі та Ювентус (по 3), Ліверпуль, Тоттенгем і навіть мадридський Реал (всі по 2 м'ячі).
Серед них варто відмітити Челсі, адже вони довгий час залишалися тими, чиї ворота аргентинець не міг розчаклувати. Петр Чех так і не пропустив від нього в складі лондонського суперклубу.
Мессі з 2006 по 2012 рік зустрічався з "пенсіонерами" вісім разів і кожен раз йшов з поля не просто без голу, а ще й майже без перемог (1 виграний матч). Все змінилося в 2018, коли в воротах лондонців грав вже Куртуа, ось йому Ліонель забив в обох матчах, в другому зовсім оформив дубль+асист.
Український слід
Не оминула участь "жертви Мессі" і обидва українські клуби. Вперше в нашу прекрасну країну аргентинець приїхав в 17 років і в Донецьку поступився Шахтарю 0:2. Через 4 роки він повернувся і оформив дубль в ворота юного Пятова. В 2011 році Ліонель приїхав на Донбас-Арену і знову забив, єдиний і переможний гол в матчі.
Проти Динамо аргентинець зіграв менше на один матч, але забивав він в кожному – спочатку молодий гравець відмітився в обох поєдинках групового етапу ЛЧ-2009/10, а потім уже досвідчений капітан Барси забив в поєдинку, який відбувся в 2020 році.
Повний список команд, яким забивав Мессі
Чи є ті, кому Мессі не забивав?
Звичайно!
Жодного разу він не зміг вразити ворота мадридського Атлетико та міланського Інтера. Цікаво, що з італійцями Лео міг зіграти набагато більше, ніж чотири матчі, але через травми чи рішення тренерів пропустив ще чотири поєдинки, в яких міг пробити захист цієї команди.
Крім того, не зміг Мессі пробити казанський Рубін та Удінезе, з яким, щоправда, зіграв тільки один і той не повний матч.
Але найцікавіше те, що п'ятим клубом, який ніколи не пропускав від Мессі є … Бенфіка. І саме з лісабонцями проведуть два наступні матчі парижани в Лізі чемпіонів. Себто, вже після наступного туру ми можемо побачити новину про "Мессі забив 40-ка різним суперникам в Лізі чемпіонів".