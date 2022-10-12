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Защитник Реала: Шахтер очень опасно контратаковал

Лукас Васкес высказался о прошедшем матче Лиги чемпионов.
Сегодня, 15:56
Лукас Васкес
Лукас Васкес
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В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Реал в Варшаве встретился с Шахтером.

Правый защитник мадридцев Лукас Васкес отметил перформанс "горняков" в этом матче.

Испанец отдал должное умению коллектива Игора Йовичевича проводить опасные контратаки.

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"Трудный матч. Особенно сложно стало после того, как Шахтер открыл счет, сделав нашу задачу трудновыполнимой.

Существенная разница с матчем недельной давности заключалась в том, как мы обращались с мячом. На прошлой неделе мы делали это более точно и создали больше голевых моментов, чем сегодня. Контратаки Шахтера были очень опасны – его форварды сыграли хорошо.

Во время перерыва мы говорили о том, что нужно как следует начать второй тайм, так что мяч, пропущенный на первой минуте после этого, нас разозлил. Что касается Рюдигера, мы все очень надеемся, что у него не более чем ушиб", - цитирует слова игрока пресс-служба УЕФА.

Напомним, вчера, 11 октября,  Шахтер сыграл вничью с Реалом в рамках Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Реал Мадрид Шахтер Донецк
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