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УЕФА назвал лучшего игрока матча Шахтер - Реал

Артем Бондаренко получил индивидуальный приз.
Сегодня, 11:40
Артем Бондаренко / ФК Шахтер Донецк
Артем Бондаренко / ФК Шахтер Донецк
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В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на своем поле сыграл вничью с Реалом (1:1).

УЕФА после финального свистка определил лучшего игрока матча, которым стал полузащитник "горняков" Артем Бондаренко.

"Он отыграл очень хорошо, действуя глубоко на позиции центрального полузащитника, где постоянно вступал в отбор мяча, делал перехваты и начинал атаки точными передачами. Успешно помогал центральным защитникам. Был очень силен в отборе мяча, а при атакующих действиях великолепно находил нужный баланс", - говорится в заявлении УЕФА.

В турнирной таблице группы Шахтер идет третьим с 5 очками, а впереди Реал (10 баллов) и Лейпциг (6 пунктов).

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Реал.

Источник: УЕФА
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Шахтер - Реал 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Реал 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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