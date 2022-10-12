УЕФА назвал лучшего игрока матча Шахтер - Реал

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на своем поле сыграл вничью с Реалом (1:1).

УЕФА после финального свистка определил лучшего игрока матча, которым стал полузащитник "горняков" Артем Бондаренко.

"Он отыграл очень хорошо, действуя глубоко на позиции центрального полузащитника, где постоянно вступал в отбор мяча, делал перехваты и начинал атаки точными передачами. Успешно помогал центральным защитникам. Был очень силен в отборе мяча, а при атакующих действиях великолепно находил нужный баланс", - говорится в заявлении УЕФА.

В турнирной таблице группы Шахтер идет третьим с 5 очками, а впереди Реал (10 баллов) и Лейпциг (6 пунктов).

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Реал.