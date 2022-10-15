iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эвертон с Миколенко потерпел поражение от Тоттенхэма

Лондонская команда отправила в ворота "ирисок" два мяча во втором тайме.
Сегодня, 21:48
Тоттенхэм одержал победу над Эвертоном / Getty Images
Тоттенхэм одержал победу над Эвертоном / Getty Images
0 0 0

В субботу, 15 октября, Тоттенхэм в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги встречался на своем поле с Эвертоном.

Лондонская команда смогла сделать результат только во втором тайме, дважды поразив ворота соперника и одержав итоговую победу со счетом 2:0.

"Шпоры" вышли вперед на 59-й минуте встречи, когда Харри Кейн реализовал пенальти, а под конец поединка Пьер-Эмиль Хейбьерг удвоил преимущество своей команды.

Читай также: Кейн проводит юбилейный матч за Тоттенхэм

Защитник Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе Эвертона и отыграл весь поединок. На 81-й минуте украинец получил желтую карточку.

Тоттенхэм с 23 очками идет на данный момент на третьей позиции в турнирной таблице АПЛ, а Эвертон занимает 14-е место, имея в своем активе десять баллов.

Тоттенхэм - Эвертон 2:0

Голы: Кейн, 59 (пен.), Хейбьерг, 86

Тоттенхэм: Льорис, Ромеро (Санчес, 88), Дайер, Дэвис, Догерти (Спенс, 90+3), Бентанкур (Скипп, 90+4), Хейбьерг, Перишич, Ришарлисон (Биссума, 52), Сон, Кейн (Моура, 90+3)

Эвертон: Пикфорд, Коулмен (Гарнер, 67), Коуди, Тарковски, Миколенко, Ивоби, Гуйе (Рондон, 81), Онана, Макнил, Мопе (Калверт-Льюин, 67), Грей

Предупреждения: Бентанкур, 37 - Мопе, 12, Макнил, 44, Гуйе, 54, Миколенко, 81.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон тоттенхэм АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
0 0 0

Статьи по теме

Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз на матч 16.10.2022 Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз на матч 16.10.2022
Кейн проводит юбилейный матч за Тоттенхэм Кейн проводит юбилейный матч за Тоттенхэм
Миколенко - в основе на матч с Тоттенхэмом Миколенко - в основе на матч с Тоттенхэмом
Тренер Уайлдера: Деонтей - единственный, кто способен нокаутировать Усика Тренер Уайлдера: Деонтей - единственный, кто способен нокаутировать Усика
Помочь журналистам

Видео

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
"Всем по**й": Мудрик вступил в перепалку с российским блогером
просмотров

Последние новости

Бокс22:58
Тренер Уайлдера: Деонтей - единственный, кто способен нокаутировать Усика
Европа22:57
РБ Лейпциг в голевой перестрелке обыграл Герту
Европа22:25
Торино - Ювентус 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Италии
Европа22:19
Cевилья добыла первую победу при новом тренере
Европа21:48
Эвертон с Миколенко потерпел поражение от Тоттенхэма
НБА21:44
Член зала славы NBA проходит курс лечения от опухоли головного мозга
Европа21:11
Ювентус одержал минимальную победу в туринском дерби
Европа21:09
Малиновский - в запасе на матч против Сассуоло
Бокс20:50
Владимир Кличко выпустил книгу для детей
Европа20:36
Мбаппе может разорвать контракт с ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK