Эвертон с Миколенко потерпел поражение от Тоттенхэма

Лондонская команда отправила в ворота "ирисок" два мяча во втором тайме.

В субботу, 15 октября, Тоттенхэм в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги встречался на своем поле с Эвертоном.

Лондонская команда смогла сделать результат только во втором тайме, дважды поразив ворота соперника и одержав итоговую победу со счетом 2:0.

"Шпоры" вышли вперед на 59-й минуте встречи, когда Харри Кейн реализовал пенальти, а под конец поединка Пьер-Эмиль Хейбьерг удвоил преимущество своей команды.

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Защитник Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе Эвертона и отыграл весь поединок. На 81-й минуте украинец получил желтую карточку.

Тоттенхэм с 23 очками идет на данный момент на третьей позиции в турнирной таблице АПЛ, а Эвертон занимает 14-е место, имея в своем активе десять баллов.

Тоттенхэм - Эвертон 2:0

Голы: Кейн, 59 (пен.), Хейбьерг, 86

Тоттенхэм: Льорис, Ромеро (Санчес, 88), Дайер, Дэвис, Догерти (Спенс, 90+3), Бентанкур (Скипп, 90+4), Хейбьерг, Перишич, Ришарлисон (Биссума, 52), Сон, Кейн (Моура, 90+3)

Эвертон: Пикфорд, Коулмен (Гарнер, 67), Коуди, Тарковски, Миколенко, Ивоби, Гуйе (Рондон, 81), Онана, Макнил, Мопе (Калверт-Льюин, 67), Грей

Предупреждения: Бентанкур, 37 - Мопе, 12, Макнил, 44, Гуйе, 54, Миколенко, 81.