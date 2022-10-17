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Манчестер Юнайтед готовит новый контракт для основного защитника

Манкунианцы намерены продлить сотрудничество с ключевым игроком.
Сегодня, 10:51
Диогу Далот / Getty Images
Диогу Далот / Getty Images
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Манчестер Юнайтед заинтересован в заключении нового контракта с основным правым защитником команды Диогу Далотом.

Действующее соглашение 23-летнего португальца с клубом рассчитано до июня 2023 года, но у манкунианцев есть возможность автоматического продления договора еще на сезон.

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Тем не менее, как сообщает журналист Николо Скира, руководство английского клуба хочет подписать с игроком контракт на более длительный срок. Сейчас стороны обсуждают условия будущего соглашения.

Отметим, что в текущем сезоне португальский защитник провел в составе Манчестер Юнайтед во всех турнирах 13 матчей, отличившись двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в подписании Далота заинтересована Барселона.

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