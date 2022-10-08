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Барселона нацелилась на защитника Манчестер Юнайтед

Каталонцы определились с приоритетной целью для усиления правого фланга обороны.
Сегодня, 11:57
Диогу Далот / Getty Images
Диогу Далот / Getty Images
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Барселона заинтересована в подписании защитника Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Диогу Далота.

Как утверждает Sport.es, 23-летний футболист станет приоритетной трансферной целью каталонцев для усиления правого фланга обороны команды.

По информации источника, "блаугранас" уже связывались с представителями игрока, чтобы сообщить о своих намерениях.

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Барселона присматривалась к Далоту еще летом, но тогда новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг пожелал сохранить исполнителя в составе.

Контракт Далота с МЮ рассчитан до лета 2023 года, но у клуба есть право его продления еще на один сезон. Пока переговоров о пролонгации договора не было, но предполагается, что манкунианцы воспользуются этой опцией, чтобы получить компенсацию за игрока, если он все же примет решение уйти.

Отметим, что в текущем сезоне Далот провел в составе Манчестер Юнайтед во всех турнирах десять матчей, отличившись двумя результативными передачами.

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