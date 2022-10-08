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Футбол

Атлетико согласовал трансфер Гризманна с Барселоной

Мадридский клуб добился своего, снизив сумму за трансфер француза.
Сегодня, 07:58
Антуан Гризманн / СК Днепр-1
Антуан Гризманн / СК Днепр-1
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Нападающий сборной Франции и Атлетико Антуан Гризманн продолжит выступать за мадридский клуб.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, "матрасникам" удалось согласовать трансфер с каталонским клубом.

По информации источника, Атлетико заплатит за Гризманна 20 миллионов евро плюс бонусы. Таким образом, пункт в договоре про аренду активирован.

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Стоит отметить, что ранее речь шла про сумму в 40 миллионов евро, однако Атлетико обошел это тем, что выпускал 31-летнего игрока после 60-й минуты на поле, чтобы опция выкупа не вступила в силу из-за отсутствия 50% игрового времени.

В текущем сезоне Гризманн провел 10 игр в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, в которых забил три гола и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм нацелился на подписание голкипера Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона атлетико Антуан Гризманн
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