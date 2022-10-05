Защитник Барселоны рискует пропустить Эль-Классико
Андреас Кристенсен получил травму в игре с Интером.
Центрбэк каталоской Барселоны Андреас Кристенсен получил поврежение в матче ЛЧ против миланского Интера.
У датчанина диагностировано растяжение связок голени. Теперь Кристенсен может пропустить матч против Реала.
Также в Эль-Кассико не сыграет еще один центральный защитник Барселоны Рональд Араухо.
Поединок Барселона - Реал в рамках чемпионата Испании пройдет 16 октября в 17:00 по киевскому времени.