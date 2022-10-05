Защитник Барселоны рискует пропустить Эль-Классико

Андреас Кристенсен получил травму в игре с Интером.

Центрбэк каталоской Барселоны Андреас Кристенсен получил поврежение в матче ЛЧ против миланского Интера.

У датчанина диагностировано растяжение связок голени. Теперь Кристенсен может пропустить матч против Реала.

Также в Эль-Кассико не сыграет еще один центральный защитник Барселоны Рональд Араухо.

Поединок Барселона - Реал в рамках чемпионата Испании пройдет 16 октября в 17:00 по киевскому времени.