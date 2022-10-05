iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Барселоны рискует пропустить Эль-Классико

Андреас Кристенсен получил травму в игре с Интером.
Сегодня, 15:35
Андреас Кристенсен / Getty Images
Андреас Кристенсен / Getty Images
0 0 0

Центрбэк каталоской Барселоны Андреас Кристенсен получил поврежение в матче ЛЧ против миланского Интера.

У датчанина диагностировано растяжение связок голени. Теперь Кристенсен может пропустить матч против Реала.

Также в Эль-Кассико не сыграет еще один центральный защитник Барселоны Рональд Араухо.

Поединок Барселона - Реал в рамках чемпионата Испании пройдет 16 октября в 17:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона Андреас Кристенсен
0 0 0

Статьи по теме

Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Реал U-19 - Шахтер U-19 6:1 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА Реал U-19 - Шахтер U-19 6:1 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА
Хавбек Барселоны не сыграет против Сельты из-за травмы Хавбек Барселоны не сыграет против Сельты из-за травмы
Прописанные отступные в контакте Нкунку не действуют для Баварии Прописанные отступные в контакте Нкунку не действуют для Баварии
Помочь журналистам

Видео

Реал U-19 - Шахтер U-19 6:1 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА
Реал U-19 - Шахтер U-19 6:1 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Украина18:49
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов18:35
Реал U-19 - Шахтер U-19 6:1 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА
Европа18:20
Хавбек Барселоны не сыграет против Сельты из-за травмы
Европа18:04
Прописанные отступные в контакте Нкунку не действуют для Баварии
Лига конференций17:50
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов17:26
Шахтер разгромно уступил Реалу в Юношеской Лиге УЕФА
ММА17:25
Макгрегор заявил, что готов нокаутировать Оливейру
Киберспорт16:59
Украинцы Monte обыграли португальцев в отборе на IEM Rio 2022
Европа16:50
Глава федерации футбола Испании: Мы хотим объединить всю Европу своей заявкой на Чемпионат мира
Европа16:22
Экс-футболист Баварии возглавит Байер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK