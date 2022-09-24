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Ключевой защитник Барселоны пропустит Эль-Класико

Рональд Араухо не сможет выходить на поле около двух месяцев.
Вчера, 22:12
Рональд Араухо
Рональд Араухо
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Центрбэк Барселоны Рональд Араухо получил травму в последнем матче сборной Уругвая.

Стали известны сроки восстановления футболиста от повреждения.

Как сообщает журналист Хави Мигель, Араухо пропустит приблизительно 8 недель.

Таким образом, уругваец пропустит ближайшее Эль-Класико, которое состоится уже 16 октября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона Рональд Араухо
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