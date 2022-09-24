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Защитник Барселоны получил травму

Рональд Араухо вернется в клуб из расположения сборной
Сегодня, 00:21
Рональд Араухо
Рональд Араухо
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Перерыв на матчи сборных неизбежно принесет некоторым клубам неприятные новости, одним из таких клубов уже стала Барселона.

Защитник "блаугранас" Рональд Араухо получил травму в расположении национальной команды Уругвая.

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У центрбэка диагностировано повреждение связанное с мышцей, которое настигло его в матче против Ирана.

Сроки восстановления 23-летнего футболиста в данный момент остаются неизвестными.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона Рональд Араухо
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