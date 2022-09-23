Один из ключевых защитников Барселоны может пропустить месяц из-за травмы

Кунде не поможет своей команде 3-4 недели.

Стало известно, сколько может пропустить защитник Барселоны Жюль Кунде из-за травмы. Об этом сообщает издание As.

Центрбек вышел в стартовом составе на матч Франции с Австрией в Лиге наций (2:0) и был заменен на 23-й минуте. Перед тем, как покинуть поле, он сел на газон, почувствовав дискомфорт.

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У Кунде подозрение на разрыв бицепса бедра. Вскоре он пройдет углубленное обследование. Если диагноз подтвердится, футболист может пропустить 3-4 недели.

В текущем сезоне на счету француза 2 ассиста в 3 матчах Ла Лиги.

Напомним, "сине-гранатовые" выкупили футболиста у Севильи за 50 миллионов евро. Еще 10 миллионов андалусийцы могут получить в виде бонусов.