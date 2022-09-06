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Кунде: Когда ты играешь за Барселону, то приходишь в ЛЧ за победой

Француз верит в успех клуба в еврокубке.
Сегодня, 19:22
Жюль Кунде / Getty Images
Жюль Кунде / Getty Images
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Центрбек Барселоны Жюль Кунде заявил, что намерен выиграть с клубом Лигу чемпионов.

"Команду очень воодушевляет этот прекрасный турнир. Каждый хочет сыграть в Лиге чемпионов и выиграть ее. Сейчас мы на хорошем ходу. Нужно наилучшим образом начать турнир и победить в первом матче. К нему нужно отнестись очень серьезно.

Я хочу выиграть все трофеи, каждый турнир. Я буду рад любому трофею. Лично для себя я ставлю одну цель – продолжать прогрессировать.

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Когда ты играешь за Барселону, то приходишь в Лигу чемпионов за победой. У нашей команды есть большое пространство для прогресса, потому что в составе много новичков. Сезон только начинается, и нам еще многое предстоит улучшить, но у нас много игроков в составе, это настоящие мастера.

В связи с этим у нас есть здоровое желание побороться за победу в этой Лиге чемпионов", – сказал Кунде в интервью сайту УЕФА.

Напомним, в среду, 6 сентября, Барселона стартует в групповом этапе Лиги чемпионов матчем против Виктории Пльзень. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Барселона Жюль Кунде
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