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Бавария хочет переманить молодого таланта Барселоны

Перспектива заполучить такого исполнителя привлекает немецкий клуб.
Сегодня, 16:30
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images
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Прошедшим летом мюнхенская Бавария укрепила среднюю линию, подписав Райана Гравенберха из Аякса. Но когда есть возможность подписать одного из главных талантов поколения, ею нужно пользоваться.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, "ротен" заинтересованы в полузащитнике Барселоны Гави. Мюнхенский клуб хочет воспользоваться тем, что у каталонцев возникли проблемы с продлением 18-летнего футболиста, чей контракт завершается следующим летом.

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Бавария может предпринять попытку подписать его зимой. А если эта попытка не увенчается успехом, клуб попытается подписать его в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Гави принял участие во всех четырех матчах чемпионата Испании, но результативными действиями не отличился.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона бундеслига Ла Лига Бавария Мюнхен гави
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