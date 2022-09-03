Бавария на выезде не смогла обыграть Унион

В субботу, 3 сентября, в рамках 5 тура Унион встречался с Баварией. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Команды в первом тайме обменялись голами, после чего наступило затишье. До конца 45-минутки мюнхенцы пытались вырваться вперед, однако оборона соперника была идеальной.

Во второй половине встречи Унион сумел доставить проблем мюнхенцам, ввиду чего им приходилось помимо атаки обращать внимание и на свою защиту.

В итоге, встреча завершилась вничью, а Бавария потеряли очки во втором матче кряду.

Унион Берлин - Бавария 1:1

Голы: Бекер, 12 - Киммих, 15

Унион: Реннов, Триммель, Кнохе, Йеккель, Дуки, Гиссельманн, Рюэрсон, Харагути, Зегуин, Хедира, Торсбю, Шафер, Беккер (Левелинг, 62), Беренс (Михель, 62).

Бавария: Нойер, Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис, Киммих, Гнабри, Мане, Коман, Сане, Мусиала.

Предупреждения: Киммих, Гравенберх, Хедира.