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Тоттенхэм нацелился на подписание голкипера Барселоны

Тер Штеген попал в сферу интересов "шпор".
Сегодня, 13:20
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
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Тоттенхэм намерен в ближайшее время найти замену своему 36-летнему голкиперу Уго Льорису. Об этом сообщает издание football transfer tavern.

"Шпоры" проявляют интерес к вратарю Барселоны Марку-Андре тер Штегену. Каталонцы готовы рассмотреть вариант с продажей 30-летнего немца, однако клубу сначала необходимо найти ему замену.

Напомним, контракт тер Штегена с Барселоной рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету немца 6 сухих матчей из 7 сыгранных в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет в качестве свободного агента подпистать хавбека Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона тоттенхэм Марк-Андре тер Штеген
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