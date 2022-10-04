Тоттенхэм нацелился на подписание голкипера Барселоны

Тоттенхэм намерен в ближайшее время найти замену своему 36-летнему голкиперу Уго Льорису. Об этом сообщает издание football transfer tavern.

"Шпоры" проявляют интерес к вратарю Барселоны Марку-Андре тер Штегену. Каталонцы готовы рассмотреть вариант с продажей 30-летнего немца, однако клубу сначала необходимо найти ему замену.

Напомним, контракт тер Штегена с Барселоной рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету немца 6 сухих матчей из 7 сыгранных в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет в качестве свободного агента подпистать хавбека Манчестер Сити.