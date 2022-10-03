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Барселона хочет в качестве свободного агента подпистать хавбека Манчестер Сити

Гюндоган попал в сферу интересов каталонского клуба.
Сегодня, 19:56
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images
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Барселона может летом усилиться полузащитником Манчестер Сити Илкаем Гюндоганом. Об этом сообщает издание Sport.es

Каталонцы хотят подписать 31-летнего немца на правах свободного агента. Его контракт с "горожанами" истекает летом 2023 года.

При этом главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола намерен сохранить Гюндогана в своей обойме. Новый контракт будет предложен футболисту после ЧМ-2022 в Катаре.

В текущем сезоне на счету немца 2 гола и 1 ассист в 8 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Барселона готова продать Гризманна в Атлетико за 20 млн евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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