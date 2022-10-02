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Барселона готова продать Гризманна в Атлетико за 20 млн евро

Трансфер может состояться до ЧМ-2022.
Сегодня, 15:56
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images
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Барселона хочет договориться с Атлетико по трансферу форварда Антуана Гризманна. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Гризманн не входит в планы Барселоны на следующий сезон. На данный момент велика вероятность того, что Антуан вернется в клубе после истечения срока аренды в Атлетико.

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Чтобы не решать финансовую проблему летом, каталонцы хотят договориться с мадридцами об условиях выкупа Гризманна уже сейчас. В соглашении между клубами прописана опция выкупа за 40 млн евро.

Вероятно, "сине-гранатовые" согласятся продать Гризманна за 20 млн евро. Уход футболиста позволит Барселоне сэкономить 21 млн евро зарплаты 31-летнего француза. Переход может состояться до начала ЧМ-2022.

В текущем сезоне на счету форварда 2 гола в 7 матчах Ла Лиги.

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