Топ-клуб Серии А намерен подписать Гризманна
Француз может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Ювентус заинтересован в подписании форварда Барселоны Антуана Гризманна. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
31-летний француз находится в аренде в Атлетико, однако мадридский клуб выпускает футболиста лишь после 60-й минуты, чтобы не использовать пункт об обязательном выкупе у Барселоны за 40 миллионов евро.
В свою очередь, Ювентус следит за ситуацией вокруг Гризманна, однако данный трансфер будет зависеть от того, согласится ли сам игрок пойти на понижение зарплаты.
В текущем сезоне на счету француза 2 гола в 6 матчах Ла Лиги.
Ранее стало известно, за сколько Атлетико может выкупить Гризманна у Барселоны.