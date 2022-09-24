Топ-клуб Серии А намерен подписать Гризманна

Француз может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Ювентус заинтересован в подписании форварда Барселоны Антуана Гризманна. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

31-летний француз находится в аренде в Атлетико, однако мадридский клуб выпускает футболиста лишь после 60-й минуты, чтобы не использовать пункт об обязательном выкупе у Барселоны за 40 миллионов евро.

В свою очередь, Ювентус следит за ситуацией вокруг Гризманна, однако данный трансфер будет зависеть от того, согласится ли сам игрок пойти на понижение зарплаты.

В текущем сезоне на счету француза 2 гола в 6 матчах Ла Лиги.

Ранее стало известно, за сколько Атлетико может выкупить Гризманна у Барселоны.