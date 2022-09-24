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Топ-клуб Серии А намерен подписать Гризманна

Француз может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Сегодня, 00:24
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images
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Ювентус заинтересован в подписании форварда Барселоны Антуана Гризманна. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

31-летний француз находится в аренде в Атлетико, однако мадридский клуб выпускает футболиста лишь после 60-й минуты, чтобы не использовать пункт об обязательном выкупе у Барселоны за 40 миллионов евро.

В свою очередь, Ювентус следит за ситуацией вокруг Гризманна, однако данный трансфер будет зависеть от того, согласится ли сам игрок пойти на понижение зарплаты.

В текущем сезоне на счету француза 2 гола в 6 матчах Ла Лиги.

Ранее стало известно, за сколько Атлетико может выкупить Гризманна у Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ювентус атлетико мадрид Антуан Гризманн
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