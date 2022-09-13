Стало известно, за сколько Атлетико может выкупить Гризманна у Барселоны

Нападающий сборной Франции и Барселоны Антуан Гризманн, который ныне выступает за Атлетико, может остаться в мадридском клубе.

Французский футболист выступает за "матрасников" на правах двухгодичной аренды. По договоренности, Атлетико обязано выкупить игрока после окончания аренды за 40 миллионов евро при условии того, что Антуан будет играть 50% игрового времени в матчах.

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Как сообщает журналист Лоик Танзи, клубы ведут переговоры о снижении стоимости. По информации источника, Атлетико и Барселоны близки к тому, чтобы договориться о 25 миллионах евро.

Примечательно, что в текущем сезоне Гризманн выходил на замену после 60-й минуты во всех 6 официальных играх Атлетико. На его счету три гола.

Ранее сообщалось, что Барселона готова зимой расстаться с рядом игроков.