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Барселона готова зимой расстаться с рядом игроков

Каталонцы намерены снизить зарплатную ведомость.
Сегодня, 14:20
Жерар Пике / Getty Images
Жерар Пике / Getty Images
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Зимой Барселона хочет расстаться с самыми высокооплачиваемыми игроками клуба. Об этом сообщает издание Diario Sport.

В зимнее трансферное окно целью каталонского клуба вновь станет снижение ведомости зарплат. Летом уменьшить ведомость удалось только благодаря уходу Мартина Брэйтуэйта, Миралема Пьянича и Рики Пуча.

Зимой Барселона хочет расстаться с игроками, которые получают наиболее высокие зарплаты, и в то же время не так важны для тренерского штаба. Речь идет о хавбеке Френки де Йонге, защитниках Жераре Пике и Жорди Альбе и нападающем Мемфисе Депае.

Кроме того, спортивный директор Барселоны Матеу Алемани будет работать над уходом футболистов, которые не получают регулярную игровую практику.

Ранее сообщалось, что Бускетс принял решение покинуть Барселону.

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