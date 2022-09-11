Барселона готова зимой расстаться с рядом игроков

Зимой Барселона хочет расстаться с самыми высокооплачиваемыми игроками клуба. Об этом сообщает издание Diario Sport.

В зимнее трансферное окно целью каталонского клуба вновь станет снижение ведомости зарплат. Летом уменьшить ведомость удалось только благодаря уходу Мартина Брэйтуэйта, Миралема Пьянича и Рики Пуча.

Зимой Барселона хочет расстаться с игроками, которые получают наиболее высокие зарплаты, и в то же время не так важны для тренерского штаба. Речь идет о хавбеке Френки де Йонге, защитниках Жераре Пике и Жорди Альбе и нападающем Мемфисе Депае.

Кроме того, спортивный директор Барселоны Матеу Алемани будет работать над уходом футболистов, которые не получают регулярную игровую практику.

Ранее сообщалось, что Бускетс принял решение покинуть Барселону.