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Бускетс принял решение покинуть Барселону

Испанец продолжит карьеру в МЛС.
Сегодня, 12:25
Серхио Бускетс / Getty Images
Серхио Бускетс / Getty Images
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Опорный полузащитник Серхио Бускетс намерен покинуть Барселону следующим летом. Об этом сообщает издание El Nacional.

Срок действующего контракта испанца с клубом рассчитан до лета 2023 года. Каталонцы предложили игроку отложить получение части положенных по контракту средств при условии продления соглашения еще на один год, однако получил отказ.

В свою очередь Бускетс не собирается подписывать с Барселоной новый контракт. Летом следующего года он хочет перейти в клуб из МЛС. 

Полузащитник вместе с агентом несколько раз встречался с президентом "сине-гранатовых" Жоаном Лапортой, но в ходе этих встреч стороны не смогли прийти к взаимопониманию.

В текущем сезоне на счету Бускетса 4 матча в рамках Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона готова судиться с Атлетико из-за ситуации с Гризманном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона МЛС Серхио Бускетс
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