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Барселона готова судиться с Атлетико из-за ситуации с Гризманном

Каталонцы недовольны схемой мадридцев, ввиду которой клуб может недосчитаться 40 млн евро.
Сегодня, 10:04
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images
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Барселона намерена судиться с Атлетико из-за ситуации с форвардом Антуаном Гризманном. Об этом сообщает издание El Larguero.

Каталонский клуб готовит иск и будет настаивать на немедленной выплате 40 миллионов евро. Барселона считает, что 31-летний француз уже является полноценным игроком "матрасников".

Отметим, футболист выступает за Атлетико на правах аренды. Мадридский клуб будет обязан выкупить француза за 40 млн евро, если игрок проведет на поле как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона.

В пяти играх подряд в текущем сезоне Гризманн выходил на замену после 60-й минуты. Игрок за выделенное ему время отметился двумя голами.

Ранее сообщалось, что Атлетико сделал Барселоне предложение по Гризманну.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид Антуан Гризманн
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