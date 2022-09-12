Бывший футболист Барселоны и ПСЖ стал тренером середняка Серии А

Итальянская Болонья объявила о назначении нового главного тренера.

Новым наставником "Россоблу" стал Тьяго Мотта.

Для итальянского специалиста с бразильскими корнями это третий клуб в карьере.

𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄 ✍️



Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna



Benvenuto Mister 🟥🤝🟦#ForzaBFC #WeAreOne — Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) September 12, 2022

Ранее экс-хавбек Барселоны и ПСЖ возглавлял Дженоа и Специю.

На данный момент Болонья занимает 12 место в Серии А, набрав 6 очок после 6 туров.