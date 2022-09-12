Бывший футболист Барселоны и ПСЖ стал тренером середняка Серии А
Тьяго Мотта представлен в качестве наставника Болоньи.
Итальянская Болонья объявила о назначении нового главного тренера.
Новым наставником "Россоблу" стал Тьяго Мотта.
Для итальянского специалиста с бразильскими корнями это третий клуб в карьере.
𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄 ✍️— Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) September 12, 2022
Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna
Benvenuto Mister 🟥🤝🟦#ForzaBFC #WeAreOne
Ранее экс-хавбек Барселоны и ПСЖ возглавлял Дженоа и Специю.
На данный момент Болонья занимает 12 место в Серии А, набрав 6 очок после 6 туров.