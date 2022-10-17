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Мане - обладатель приза имени Сократеса

Сенегальца отметили за гуманитарный вклад в развитие родной страны.
Сегодня, 22:08
Cадио Мане
Cадио Мане
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В Париже проходит церемония вручения Золотого Мяча и других индивидуальных наград.

Нападающий Баварии Садио Мане стал первым в истории обладателем приза имени Сократеса.

Престижную статуэтку вручают за социальные активности вне поля.

Сенегальца отметили за гуманитарные акции на его родине 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сенегал Садио Мане
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