Мане - обладатель приза имени Сократеса
Сенегальца отметили за гуманитарный вклад в развитие родной страны.
Сегодня, 22:08
В Париже проходит церемония вручения Золотого Мяча и других индивидуальных наград.
Нападающий Баварии Садио Мане стал первым в истории обладателем приза имени Сократеса.
Престижную статуэтку вручают за социальные активности вне поля.
Сенегальца отметили за гуманитарные акции на его родине
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сенегал Садио Мане
Статьи по теме
Популярное на сайте
просмотров
просмотров
Последние новости
Европа23:20
Европа23:15
Европа23:01
Футбол22:55
Европа22:33
Европа22:08
Европа21:43