Еще один матч для Лунина: Куртуа не сыграет против Эльче

Бельгиец уже занимается в общей группе, но он пока что не готов к возвращению на поле.

Мадридский Реал обыграл Барселону со счетом 3:1 в Эль Класико. Уже на следующий день форвард "сливочных" Карим Бензема получил Золотой мяч, а вратарь Тибо Куртуа - приз Льва Яшина.

Во вторник, 18 октября, королевский клуб провел тренировку, во время которой игроки сделали общее фото с победителями в своих номинациях. Там же стало известно, что бельгийский голкипер уже проводит тренировки в общей группе.

Однако, как сообщает Marca, Куртуа до сих пор не готов вернуться на футбольное поле. А это значит, что в следующей игре вновь должен выйти в старте Андрей Лунин, который в отличие от Куртуа попал в заявку Реала.

Читай также: Не Зиданом единым: Золотой мяч Бензема доставили необычным транспортом

Матч Эльче - Реал состоится в среду, 19 октября. Начало встречи - 22:00 по киевскому времени.