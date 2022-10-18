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Еще один матч для Лунина: Куртуа не сыграет против Эльче

Бельгиец уже занимается в общей группе, но он пока что не готов к возвращению на поле.
Сегодня, 16:02
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images
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Мадридский Реал обыграл Барселону со счетом 3:1 в Эль Класико. Уже на следующий день форвард "сливочных" Карим Бензема получил Золотой мяч, а вратарь Тибо Куртуа - приз Льва Яшина.

Во вторник, 18 октября, королевский клуб провел тренировку, во время которой игроки сделали общее фото с победителями в своих номинациях. Там же стало известно, что бельгийский голкипер уже проводит тренировки в общей группе.

Однако, как сообщает Marca, Куртуа до сих пор не готов вернуться на футбольное поле. А это значит, что в следующей игре вновь должен выйти в старте Андрей Лунин, который в отличие от Куртуа попал в заявку Реала.

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Матч Эльче - Реал состоится в среду, 19 октября. Начало встречи - 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Эльче Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
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