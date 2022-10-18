Не Зиданом единым: Золотой мяч Бензема доставили необычным транспортом

В этот вечер все было абсолютно французским.

В понедельник, 17 октября, в Париже состоялась 66-я ежегодная (почти) церемония награждения лучших игроков года по версии французского журнала France Football - Золотой Мяч.

Вполне ожидаемо победителем среди мужчин стал форвард мадридского Реала Карим Бензема, опередивший в борьбе за награду Садио Мане и Кевина Де Брюйне.

Уже второй год подряд организаторы шоу использовали нестандартный способ доставки самого Золотого мяча победителю. В этот раз все было максимально по-французски (опять-таки почти).

Доставку награды французскому футболисту осуществил французский пилот французской команды Альпин Эстебан Окон (несмотря на альпиновскую ливрею, сделал он это на Лотусе 2013 года, который затем был продан концерну Рено).

Альпин является одним из спонсоров проведения церемонии - именно этим и объясняется все представление.

В 2021 году Окону в данной презентации помогал его напарник по команде Фернандо Алонсо. Тогда гонщики доставили сразу два Золотых мяча: мужской и женский.

Однако в этот раз все обошлось без двукратного чемпиона мира. Видимо, свое дело сделали подорванные отношения между командой и пилотом, который в следующем году сбежит в Астон Мартин.