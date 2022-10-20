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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Видео голов матча 19.10.2022

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:22
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм / Getty Images
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В среду, 19 октября, в рамках 12-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле сумел обыграть Тоттенхэм.

В первом тайме команды сумели создать голевые моменты, однако реализовать их не удалось.

После перерыва "красные дьяволы" дважды поразили ворота гостей, а авторами голов стали: Фред и Фернандеш.

"Шпоры" пытались уйти от поражения, однако даже не смогли забить гол престижа.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм:

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0
Голы: Фред, 47, Фернандеш, 69

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Шоу, Мартинес, Варан, Далот – Фред, Каземиро (Эриксен, 87) – Санчо (Эланга, 87), Фернандеш, Антони (Мактоминей, 76) – Решфорд.

Тоттенхэм: Льорис — Дэвис, Дайер (Санчес, 82), Ромеро — Перишич (Спенс, 89), Хейбьерг, Биссума (Лукас Моура, 82), Бентанкур (Скипп, 89), Доэрти (Сессеньон, 82) — Кейн, Сон.

Предупреждение: Каземиро.

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Видео

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Видео голов матча 19.10.2022
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Видео голов матча 19.10.2022

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