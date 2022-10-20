Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Видео голов матча 19.10.2022
В среду, 19 октября, в рамках 12-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле сумел обыграть Тоттенхэм.
В первом тайме команды сумели создать голевые моменты, однако реализовать их не удалось.
После перерыва "красные дьяволы" дважды поразили ворота гостей, а авторами голов стали: Фред и Фернандеш.
"Шпоры" пытались уйти от поражения, однако даже не смогли забить гол престижа.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм:
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0
Голы: Фред, 47, Фернандеш, 69
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Шоу, Мартинес, Варан, Далот – Фред, Каземиро (Эриксен, 87) – Санчо (Эланга, 87), Фернандеш, Антони (Мактоминей, 76) – Решфорд.
Тоттенхэм: Льорис — Дэвис, Дайер (Санчес, 82), Ромеро — Перишич (Спенс, 89), Хейбьерг, Биссума (Лукас Моура, 82), Бентанкур (Скипп, 89), Доэрти (Сессеньон, 82) — Кейн, Сон.
Предупреждение: Каземиро.