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Лунин - о победе над Эльче: Матч был сложным из-за трех отмененных голов

Украинский голкипер защищал ворота Реала в поединке чемпионата Испании.
Сегодня, 11:59
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images
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Украинский вратарь Реала Андрей Лунин поделился мыслями по поводу победы над Эльче в матче десятого тура испанской Ла Лиги.

Мадридская команда разгромила соперника со счетом 3:0, но при этом еще три гола "сливочных" были аннулированы после использования системы VAR.

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"Матч был сложным из-за трех отмененных голов. У них было два-три хороших момента. Мы играли хорошо. Главное, что мы выиграли и набрали три очка", - приводит слова Лунина пресс-служба мадридского клуба.

Отметим, что для Лунина этот матч стал шестым в составе Реала в нынешнем сезоне во всех турнирах. Украинец пропустил четыре гола, а в двух поединках сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Ранее главный тренер Реала Карло Анчелотти сообщил, что украинский голкипер вернется на скамейку запасных после восстановления от травмы основного вратаря Тибо Куртуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эльче Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига Андрей Лунин
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