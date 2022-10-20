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Анчелотти: Лунин вернется на скамейку запасных

Украинец воспользовался возможностью проявить себя.
Сегодня, 10:12
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images
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Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мнением о будущем голкипера Андрея Лунина.

По словам итальянского специалиста, украинский вратарь продолжит быть заменой для основного голкипера - Тибо Куртуа.

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"Теперь, когда Куртуа возвращается, Лунин снова будет на скамье запасных. Но его уровень ошеломляющий, он очень хорошо выглядел в этих матчах", - приводит слова Анчелотти Madrid Zone.

В текущем сезоне Лунин провел шесть матчей за Реал, когда Тибо Куртуа был травмирован.

Напомним, в последнем туре Ла Лиги Реал обыграл Эльче. На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Карло Анчелотти Андрей Лунин
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