"Великолепный": Куртуа похвалил Лунина за игру в матче чемпионата Испании

В рамках десятого тура чемпионата Испании мадридский Реал на выезде обыграл Эльче (3:0).

В составе "сливочных" весь матч отыграл украинский голкипер Андрей Лунин, который совершил три сэйва.

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После финального свистка партнер по команде Тибо Куртуа похвалил Лунина за игру, оставив комментарий в Twitter.

"Великолепный Лунин", - написал Куртуа.

Grande Luninnnnn🔥 — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) October 19, 2022

Отметим, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Эльче - Реал.