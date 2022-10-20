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"Великолепный": Куртуа похвалил Лунина за игру в матче чемпионата Испании

Бельгиец искренне рад удачной игре украинского голкипера.
Сегодня, 07:42
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images
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В рамках десятого тура чемпионата Испании мадридский Реал на выезде обыграл Эльче (3:0).

В составе "сливочных" весь матч отыграл украинский голкипер Андрей Лунин, который совершил три сэйва.

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После финального свистка партнер по команде Тибо Куртуа похвалил Лунина за игру, оставив комментарий в Twitter.

"Великолепный Лунин", - написал Куртуа.

Отметим, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Эльче - Реал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Тибо Куртуа Эльче Андрей Лунин
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