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Президент Реала прокомментировал слухи о возможном подписании Холанда

Глава мадридцев дал весьма локоничный ответ на вопрос журналиста.
Сегодня, 19:22
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images
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Президент Реала Флорентино Перес высказался про отступные за форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда, а также о возможном трансфере игрока.

"Понятия не имею. В нашем составе уже собраны лучшие игроки", – заявил Перес в интервью Cadena SER.

Напомним, клаусула в размере 200 миллионов евро активируется в июле 2024 года, а уже через год можно будет выкупить Холанда за 175 млн.

В текущем сезоне на счету норвежца 15 голов и 3 ассиста в 10 матчах АПЛ.

Ранее Холанд рассказал об особенной диете на 6 000 калорий, которая позволяет ему быть голевой машиной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флорентино Перес Реал Мадрид Эрлинг Холанд
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