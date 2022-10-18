Президент Реала прокомментировал слухи о возможном подписании Холанда
Глава мадридцев дал весьма локоничный ответ на вопрос журналиста.
Президент Реала Флорентино Перес высказался про отступные за форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда, а также о возможном трансфере игрока.
"Понятия не имею. В нашем составе уже собраны лучшие игроки", – заявил Перес в интервью Cadena SER.
Напомним, клаусула в размере 200 миллионов евро активируется в июле 2024 года, а уже через год можно будет выкупить Холанда за 175 млн.
В текущем сезоне на счету норвежца 15 голов и 3 ассиста в 10 матчах АПЛ.
Ранее Холанд рассказал об особенной диете на 6 000 калорий, которая позволяет ему быть голевой машиной.