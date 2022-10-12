Холанд рассказал об особенной диете на 6 000 калорий, которая позволяет ему быть голевой машиной

Только натуральное мясо, которое еще полчаса назад паслось на соседнем лугу и трижды отфильтрованная вода.

После трансфера в Манчестер Сити Эрлинг Холанд закрыл рты всем критикам, которые утверждали, что он не сможет забивать в АПЛ столько же, сколько и в Бундеслиге, так как в Англии совсем другой футбол.

Но что же позволяет ему поддерживать такую невероятную форму? В недавнем документальном фильме "Холанд: Важное решение" 22-летний норвежец раскрыл секрет своей 6000-калорийной диете.

"Вы (другие люди) это не едите. Я забочусь о своем теле", — сказал Холанд, демонстрируя огромные куски сердца и печени. "Я думаю, что самое главное — есть качественную еду, которая должна быть как можно более местной".

"Люди говорят, что мясо вредно для вас, но какое? Мясо, которое используют в Макдональдсе? Или мясо коровы, которая ела траву прямо вон там, на лугу?", - цитирует форварда talkSPORT.

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Он также заявил, что пьет воду, пропущенную только через сложную систему фильтров.

"Первое, что я делаю утром — позволяю солнечному свету попасть в мои глаза, это хорошо для циркадного ритма. Я также начал немного фильтровать воду. Я думаю, что это может иметь большой полезный эффект для моего тела".

Эрлинг, который утверждает, что потребляет 6000 калорий в день, также является поклонником ледяных ванн и очков, которые фильтруют синий свет, чтобы улучшить его сон.

Напомним, что всего за 13 матчей в составе Манчестер Сити во всех турнирах Эрлинг Холанд отметился 20 голами и 3 результативными передачами.