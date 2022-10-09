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Гвардиола: Движение Холанда сильно помогает Де Брюйне

Испанец доволен взаимопониманием на поле своих игроков.
Сегодня, 09:20
Де Брюйне и Холанд / Getty Images
Де Брюйне и Холанд / Getty Images
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Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о взаимодействии на поле хавбека  Кевина Де Брюйне с форвардом Эрлингом Холандом во время матча против Саутгемптона (4:0). 

"Движение, скорость и угроза от Холанда впереди сильно помогают Де Брюйне. Кевин сделал ассист, но мог бы сыграть лучше - сегодня он не был лучшей версией себя.

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Мы сыграли очень хорошо против команды, создавшей нам много проблем в прошлом сезоне. Мы изменили нашу структуру, розыгрыш мяча. Команда создавала моменты и сложилось впечатление, что их можно было лучше реализовывать, но все хорошо. Игроки показывают, кто они на самом деле в играх через два дня на третий", - сказал Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 9 туров АПЛ Манчестер Сити занимает первое место в турнирной таблице, набрав 23 балла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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