Гвардиола - об игре Холанда с Саутгемптоном: Я разочарован, но по крайней мере теперь его не исключат из АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался об игре Эрлинга Холанда в матче с Саутгемптоном.

Испанский специалист припомнил, появившуюся на днях шутливую петицию об остранении норвежца из АПЛ из-за того, что он робот.

"Я так недоволен им. Он забил один, а не три гола. Поэтому его не исключат из АПЛ из-за петиции, что он робот. Это хорошо.

Ожидания от него столь высокие. Люди ожидают, что он будет забивать три-четыре гола в каждом матче.

Сегодня он тоже забил, чем снова нам помог. Кроме того, он держит мяч и борется. Сегодня Эрлинг сыграл очень хорошо", - заявил Гвардиола.

В нынешнем сезоне норвежский нападающий провел 9 матчей в чемпионате Англии, забив 15 голов и отдав три ассиста.