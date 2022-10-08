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Гвардиола - об игре Холанда с Саутгемптоном: Я разочарован, но по крайней мере теперь его не исключат из АПЛ

Наставник Ман Сити с юмором отреагировал на недавнюю петицию фанатов.
Вчера, 22:48
Эрлинг Холанд и Пеп Гвардиола
Эрлинг Холанд и Пеп Гвардиола
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Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался об игре Эрлинга Холанда в матче с Саутгемптоном.

Испанский специалист припомнил, появившуюся на днях шутливую петицию об остранении норвежца из АПЛ из-за того, что он робот.

"Я так недоволен им. Он забил один, а не три гола. Поэтому его не исключат из АПЛ из-за петиции, что он робот. Это хорошо.

Ожидания от него столь высокие. Люди ожидают, что он будет забивать три-четыре гола в каждом матче.

Сегодня он тоже забил, чем снова нам помог. Кроме того, он держит мяч и борется. Сегодня Эрлинг сыграл очень хорошо", - заявил Гвардиола.

В нынешнем сезоне норвежский нападающий провел 9 матчей в чемпионате Англии, забив 15 голов и отдав три ассиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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