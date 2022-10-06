Он робот: Более 400 тысяч человек подписали петицию об отстранении Холанда от АПЛ

У британских болельщиков начинают появляться сомнения в том, что норвежец человек.

Старт карьеры Эрлинга Холанда в Манчестер Сити превосходит все самые смелые ожидания.

В 8 матчах чемпионата Англии у норвежского нападающего 14 голов и 3 голевых передачи.

Это, безусловно, не радует болельщиков других английских клубов. Как сообщает AS, в сети появилась петиция об отстранении норвежца от АПЛ.

Автор считает, что Холанд на самом деле является роботом, а не человеком. Петицию подписало уже более четырехста тысяч человек.

Следует отметить, что Холанд с большим отрывом лидирует в гонке бомбардиров АПЛ. У Кейна, который идет на втором месте всего семь забитых голов.

