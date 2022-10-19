Эльче - Реал Мадрид 0:3 обзор матча и результат игры 19.10.2022

Узнавайте результат матча чемпионата Испании между Эльче и мадридским Реалом.

В среду, 19 октября, в рамках 10 тура Ла Лиги Эльче встречался с Реалом. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

Первый гол в данной встрече забил полузащитник "сливочных" Федерико Вальверде на 11-й минуте матча, а второй мяч Реала пришелся под занавес встречи. Его автором стал Карим Бензема.

Финальную точку в матче поставил вингер Марко Асенсио. Испанец на 89-й минуте отметился голом.

Отметим, украинский голкипер мадридского клуба Андрей Лунин провел весь матч на поле, при этом не пропустив голов.

После 10 туров Эльче идет на двадцатом месте с тремя баллами, а Реала занимает первую строчку, набрав 28 очков.

Статистика матча Эльче - Реал Мадрид 10 тура Ла Лиги

Эльче - Реал Мадрид 0:3

Голы: Вальверде, 8, Бензема, 75, Асенсио, 89

Владение мячом: 37% - 63%

Удары (в створ): 10(3) - 10(7)

Атаки: 81 - 117

Эльче: Бадия, Паласиос, Бигас, Верду - Клерк, Фернандес Меркау (Гумбау, 62), Моренте, Кина, Маскарель, Гути (Хосан, 62) - Понсе, Милья, Бойе.

Реал Мадрид: Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Алаба - Камавинга, Модрич (Тчуамени, 62), Кроос, Вальверде - Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго.

Предупреждение: Гумбау - Рюдигер