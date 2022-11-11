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Реал - Кадис 2:1 Видео голов и лучших моментов матча 10.11.2022

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:45
Реал - Кадис: Видео голов / Getty Images
Реал - Кадис: Видео голов / Getty Images

В рамках 14-го тура чемпионата Испании мадридский Реал на своем поле принимал Кадис.

Счет в матче был открыт ближе ко второму тайму - Милитао поразил ворота гостей после подачи от Крооса.

Во втором тайме "сливочные" удвоили преимущество благодаря голу уже самого немецкого полузащитника.

Кадис не собирался уходить с поля без гола престижа, а его автором стал Лукас Перес.

Вашему вниманию видео всех голов матча Реал - Кадис в 14-м туре Ла Лиги:

Реал— Кадис 2:1
Голы: Милитао, 40, Кроос, 70 — Перес, 82

ИсточникMEGOGO

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Реал - Кадис 2:1 Видео голов и лучших моментов матча
Реал - Кадис 2:1 Видео голов и лучших моментов матча

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