Реал - Кадис 2:1 Видео голов и лучших моментов матча 10.11.2022

В рамках 14-го тура чемпионата Испании мадридский Реал на своем поле принимал Кадис.

Счет в матче был открыт ближе ко второму тайму - Милитао поразил ворота гостей после подачи от Крооса.

Во втором тайме "сливочные" удвоили преимущество благодаря голу уже самого немецкого полузащитника.

Кадис не собирался уходить с поля без гола престижа, а его автором стал Лукас Перес.

Вашему вниманию видео всех голов матча Реал - Кадис в 14-м туре Ла Лиги:

Реал— Кадис 2:1

Голы: Милитао, 40, Кроос, 70 — Перес, 82

Источник: MEGOGO