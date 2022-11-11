Гвардиола намекнул на переговоры с Манчестер Сити по новому контракту

И "горожане", и сам Пеп хотят продолжить сотрудничество.

Летом 2023 года истечет срок действия контракта Пепа Гвардиолы с Манчестер Сити, и стороны все еще не подписали новое соглашение.

Однако, как сказал сам испанский тренер, все в порядке.

"Могу ли я провести переговоры с клубом по новому контракту во время чемпионата мира? Я не говорю об этом. Все под контролем. Мы счастливы", - цитирует Пепа журналист Саймон Стоун.

Гвардиола также отреагировал на вызов двух его подопечных в состав сборной Англии на мундиаль.

"Калвин (Филлипс) готов, Кайл (Уокер) - еще нет. Решение за Гаретом Саутгейтом. Это 100% его решение. Я в этом не участвую".

Напомним, что в четверг, 10 ноября, Гарет Саутгейт объявил список игроков, которые поедут в Катар на чемпионат мира. Данная заявка вызвала вопросы, особенно относительно защитников.