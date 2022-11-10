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Мэддисон попал в состав Англии на ЧМ-2022, нет Томори, но есть Магуайр

Гарет Саутгейт отобрал нужных ему игроков, которые поедут в Катар бороться за второе в истории Англии золото.
Сегодня, 16:20
Сборная Англии / Getty Images
Сборная Англии / Getty Images

Ровно десять дней осталось до старта чемпионата мира по футболу 2022 года, который в этот раз пройдет в Катаре.

Сборная Англии, несмотря не последние неудачные выступления, по прежнему является одним из фаворитов турнира. Главный тренер "Трех львов" Гарет Саутгейт огласил список из 26-ти футболистов, которые отправятся защищать честь короны.

Заявка сборной Англии на ЧМ-2022

Вратари: Джордан Пикфорд (Эвертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал), Ник Поуп (Ньюкасл).

Защитники: Киран Триппьер (Ньюкасл), Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Кайл Уокер, Джон Стоунз (оба - Манчестер Сити), Бен Уайт (Арсенал), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба - Манчестер Юнайтед), Эрик Дайер (Тоттенхэм), Конор Коуди (Эвертон/Вулверхэмптон).

Полузащитники: Деклан Райс (Вест Хэм), Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд), Калвин Филлипс (Манчестер Сити), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Конор Галлахер, Мэйсон Маунт (оба - Челси).

Нападающие: Харри Кейн (Тоттенхэм), Каллум Уилсон (Ньюкасл), Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед), Рахим Стерлинг (Челси), Букайо Сака (Арсенал), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба - Манчестер Сити), Джеймс Мэддисон (Лестер).

Среди тех, кто не попал в окончательную заявку англичан, можно выделить Айвена Тоуни (Брентфорд), Джеймса Уорд-Прауза (Саутгемптон), Тэмми Абрахама (Рома), Фикайо Томори (Милан) и Джейдона Санчо (Манчестер Юнайтед).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми уже объявленными составами сборных на турнир.

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