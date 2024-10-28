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ПСЖ вмешался в борьбу за звезду сборной Англии

Трент Александр-Арнольд является целью парижан.
Сегодня, 11:37
Трент Александр-Арнольд / Getty Images
Трент Александр-Арнольд / Getty Images

Французский ПСЖ собирается поспорить с Реалом за их главную трансферную цель на лето 2025 года.

Как сообщает издание Fichajes, парижане вмешались в борьбу за Трента Александра-Арнольда, который следующим летом станет свободным агентом.

В руководстве столичного гранда считают, что английский правый защитник должен стать ключевой фигурой в задаче укрепления защитной линии, а также вдохнуть свежий воздух в состав в целом.

Потенциальные условия, которые ПСЖ готов предложить 25-летнему Тренту пока остаются неизвестными.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр-Арнольд согласовал устную договоренность Реалу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия ПСЖ Трент Александр-Арнольд

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