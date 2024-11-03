"Хочу быть как Леброн": Экс-игрок сборной Англии признался в желании сыграть со своим сыном

Энди Кэролл собирается продолжать свою карьеру игрока до тех пор пока не сыграет со своим ребенком.

Экс-нападающий сборной Англии и Ливерпуля Энди Кэролл, который сейчас выступает за Бордо, рассказал о своем самом главном желании в последние годы карьеры футболиста.

По словам форварда, он хочет сыграть в одной команде со своим старшим сыном Лукасом.

"Хочу быть как Леброн Джеймс, то есть, играть в одной команде с моим старшим сыном.

Он занимается футболом. Лукасу сейчас 14 лет", - сказал Кэролл в комментарии изданию L'Equipe.

Отметим, что самому Кэроллу сейчас 35 лет. За Бордо он провел четыре матча в четвертом по силе дивизионе Франции, забив шесть голов.

Ранее Энди рассказал о причинах перехода в Бордо.

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