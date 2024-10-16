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"С нетерпением жду": Кейн отреагировал на назначение Тухеля тренером сборной Англии

Нападающий Баварии воссоединится с немецким наставником теперь в своей национальной команде.
Вчера, 21:56
Гарри Кейн и Томас Тухель / Getty Images
Гарри Кейн и Томас Тухель / Getty Images

Форвард Баварии и сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал назначение Томаса Тухеля главным тренером "трех львов".

Футболист в предчувствии воссоединения с немецким специалистом, под руководством которого н уже работал в мюнхенском клубе.

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"С нетерпением жду возможности снова сыграть под руководством босса", - написал Кейн в сети X.

Напомним, что Тухель приступит к новой работе с января 2025 года, а его контракт с "тремя львами" будет рассчитан до завершения чемпионата мира-2026.

Ранее Тухель рассказал, почему выбрал сборную Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария сборная Англии Томас Тухель Гарри Кейн

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