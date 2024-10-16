Тухель возглавил сборную Англии
Немецкий специалист впервые будет работать во главе национальной команды.
FA (Футбольная ассоциация Англии) объявила о назначении Томаса Тухеля на должность главного тренера национальной сборной.
Стороны подписали контракт 8 октября, однако официальное объявление было отложено, чтобы сборная могла сосредоточиться на матчах Лиги наций.
Соглашение вступит в действие 1 января 2025 года, оно рассчитано на 18 месяцев.
Thomas Tuchel. Our #ThreeLions head coach from 2025. 🏴— England (@England) October 16, 2024
Главная задача немца - попасть на чемпионат мира-2026.
Последним местом работы Томаса Тухеля была Бавария, которую он покинул по завершению сезона 2023/24.
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