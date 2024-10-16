Тухель возглавил сборную Англии

Немецкий специалист впервые будет работать во главе национальной команды.

FA (Футбольная ассоциация Англии) объявила о назначении Томаса Тухеля на должность главного тренера национальной сборной.

Стороны подписали контракт 8 октября, однако официальное объявление было отложено, чтобы сборная могла сосредоточиться на матчах Лиги наций.

Соглашение вступит в действие 1 января 2025 года, оно рассчитано на 18 месяцев.

Thomas Tuchel. Our #ThreeLions head coach from 2025. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) October 16, 2024

Главная задача немца - попасть на чемпионат мира-2026.

Последним местом работы Томаса Тухеля была Бавария, которую он покинул по завершению сезона 2023/24.

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