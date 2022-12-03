Турецкий клуб согласовал переход с Бесединым и ждет ответа Динамо

Нападающий может продолжить карьеру в составе одного из аутсайдеров чемпионата Турции.

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин в январе может пополнить состав Сивасспора.

Как утверждает Spor.haber7, турецкий клуб уже договорился с самим 26-летним футболистом, который дал согласие на переход.

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Сейчас Сивасспор ждет ответа от киевского клуба, чтобы закрыть сделку по украинскому форварду во время зимнего трансферного окна.

Отметим, что в текущем сезоне Беседин принял участие в 20 матчах во всех турнирах в составе Динамо, однако не отличился ни одним забитым мячом, записав на свой счет лишь голевую передачу.

Сивасспор на данный момент находится в зоне вылета турецкой Суперлиги, расположившись на 17-м месте с 11 очками после 14 сыгранных поединков.