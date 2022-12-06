Реал близок к завершению сделки с 16-летним бразильским талантом

Реал Мадрид и Палмейрас почти пришли к соглашению о трансфере 16-летнего Эндрика в стан "сливочных", сообщает 90Min. Таким образом, королевский клуб обошел в гонке за игрока ПСЖ и Челси.

Эндрик считается главным талантом нового бразильского поколения, и европейские гранды уже давно положили на него глаз. Однако в последние полгода Реал был гораздо ближе других, чтобы заключить соглашение. Последний шаг сделал скаут мадридцев Джуни Калафат.

Именно Калафат является тем человеком, который привел в Реал Винисиуса, Родриго и Вальверде и именно он работает над соглашением по Эндрику. Ради трансфера скаут стал близок с игроком и его семьей, чтобы убедить их выбрать Реал.

Сообщается, что "сливочные" согласны заплатить за 16-летнего парня 60 млн евро, и это не учитывая различные бонусы и налоги, которые мадридцы тоже возьмут на себя. Соглашение должно быть подписано до конца нынешнего сезона.

Но футболку Реала Эндрик наденет только в 2024 году, поскольку ФИФА запрещает международные трансферы игроков, которым еще не исполнилось 18 лет.