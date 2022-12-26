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Брентфорд - Тоттенхэм 2:2: обзор матча и результат игры 26.12.2022

"Шпоры" продемонстрировали отменный характер, отыгравшись во втором тайме.
Сегодня, 16:41
Getty Images
Getty Images

ЧМ-2022 в Катаре не стал поводом для Англии отменять традиционный Boxing Day.

АПЛ стала первым чемпионатом, который возобновился после чемпионата мира.

Сыграть первыми выпала честь Тоттенхэму Антонио Конте и Брентфорду Томаса Франка.

"Пчелы" довольно неожиданно огорчили фанатов гостей уже в дебюте матча после гола Виталия Янельта.

Далее в концовке первого тайма забил Айвен Тоуни, гол которого отменили из-за оффсайда, что не помешало ему уже после перерыва по правилам удвоить преимущество своей команды.

Казалось, что матч для "шпор" уже закончен, но лидер лондонского клуба Харри Кейн думал иначе и на 65 минуте сократил отставание коллектива Антонио Конте.

Данный гол положительно повлиял на моральное состояние гостей, и наоборот немного подкосил хозяев, что помогло Пьеру-Эмилю Хейбьергу через некоторое время возобновить паритет.

На большее команды оказались неспособными. Первый поединок после возобновления АПЛ завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

Читай также: Конте: Играть клубные матчи через восемь дней после окончания ЧМ-2022 – абсурд

Статистика матча чемпионата Англии Брентфорд - Тоттенхэм

Брентфорд - Тоттенхэм 2:2  

Голы: Янельт, 15, Тоуни, 53 - Кейн, 63, Хейбьерг, 75  

Удары: 9 - 16
Удары по воротам: 5 - 8 
Фолы: 11 - 10
Атаки: 103 - 126.    

Брентфорд: Рая - Занка, Пиннок, Ми - Расмуссен, Йенсен (Годдос, 67), Норгорд (Дасилва, 82), Янельт, Генри - Мбемо (Висса, 82), Тони

Тоттенхэм: Форстер - Танганга (Д. Санчес, 67), Лангле (Дэвис, 90+5), Дайер - Догерти, Биссума, Хойберг, Перишич - Кулусевски, Кейн, Сон

Предупреждения: Йенсен, Тони, Мбемо - Биссума.


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