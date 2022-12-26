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Конте: Играть клубные матчи через восемь дней после окончания ЧМ-2022 – абсурд

Наставник Тоттенхэма стал очередным футбольным деятелем, который пожаловался на календарь.
Сегодня, 09:30
Антонио Конте
Антонио Конте

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Антонио Конте поделился мыслями о составленном календаре на сезон 2022-23.

По словам итальянского специалиста, перерыв между прошедшим Мундиалем и возобновлением клубного сезона ничтожно мал.

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"Как я могу радоваться в такой ситуации? Конечно, что я - несчастливый человек. 12 наших футболистов были задействованы в Катаре на чемпионате мира. Это - особый повод для гордости для нашего клуба. Однако, вместе с тем, и самый большой источник различных проблем во второй половине этого сезона.

Такое количество исполнителей показывает, что Тоттенхэм движется в правильном направлении, и даже может посягнуть на победу в каком-то турнире.

Однако сделать это будет очень сложно, потому что физическое состояние наших игроков, мягко говоря, не на высоте.

Играть клубные матчи уже через восемь дней после завершения чемпионата мира - абсурд", - заявил итальянский специалист.

Напомним, что Тоттенхэм уже сегодня сыграет против Брентфорда в рамках чемпионата Англии. Матч состоится в 14:30 по Киеву.


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